Грудень, 11 в 16:41

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що на Одещині все ще залишаються без світла близько 300 тисяч абонентів.

Про це Марченко написав у неділю, 11 грудня, у своєму каналі в Telegram.

– Станом на зараз поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. Із 1,5 мільйона мешканців, які були без світла вчора, на сьогодні зменшено цю кількість до 300 тисяч абонентів, – розповів голова Одеської ОВА.

Таким чином, число одеситів без світла зменшилось у п’ять разів.

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Крім того він додав, що у понеділок, 12 грудня, очікується значне покращення ситуації в області.

Нагадаємо, Одеська область регулярно страждає від ракетних обстрілів РФ та атак дронів, в результаті чого місцеві міста та села залишаються без електропостачання, а часом – і без води.