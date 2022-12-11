Грудень, 11 в 11:47

Станом на 11 грудня, згідно з лімітами, доведених для Прикарпаття, світло відключатимуть у три черги і вводять ще одну додаткову чергу.

Електропостачання для 1, 2, 3 черги подаватиметься на дві години через кожні чотири години.

4 черга буде знеструмленою в години пікового навантаження. Ситуація ускладнилася зниженими можливостями генерації електроенергії в Україні.

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Відключення світла на Прикарпатті

З 1 грудня змінився підхід до розподілу лімітів навантаження: денний та нічний ліміти відрізнятимуться.

Для Прикарпаття на 11 грудня доведено 192,4 МВт на нічну пору та 270 МВт на денну.

Впродовж доби, з огляду на споживання, ліміти можуть змінюватися. Першочергово забезпечуються живленням об’єкти критичної інфраструктури.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

1 черга. Електропостачання подаватимуть: з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00

2 черга. Електропостачання подаватимуть: з 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00.

3 черга. Електропостачання подаватимуть: з 03:00 до 05:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00, з 21:00 до 23:00.

Знеструмленою 4 черга буде з 06:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.