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Факти / Україна / Суспільство

По 15-17 годин без світла: графіки відключення світла на Закарпатті 11 грудня

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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Фото: Unsplash

У Закарпатській області не діє погодинний графік відключення світла.

Через ракетну атаку РФ 5 грудня в регіоні довелося застосувати аварійні відключення електроенергії для усіх 10 черг.

Наразі в регіоні діють три черги погодинних відключень і одна додаткова.

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Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоби зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

Відключення електроенергії на Закарпатті

Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.

Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у разі недотримання граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 11 грудня 2022 можна переглянути нижче або за посиланням.

Закарпаттяобленерго

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Перелік населених пунктів у рамках кожної черги доступний за посиланням.

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