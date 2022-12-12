Грудень, 12 в 12:51

Після 24 лютого 2022 року мільйони українців стали вимушеними біженцями та виїхали за кордон.

У кожній європейській країні передбачені різні види допомоги для українських біженців – грошові виплати, спрощена процедура працевлаштування, легальне перебування, допомога з пошуком житла тощо.

Українці, які зараз перебувають у Німеччині, мають право на роботу. Проте для цього потрібно отримати дозвіл на працевлаштування в Німеччині.

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Як українцю отримати дозвіл на роботу в Німеччині 2023, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як отримати дозвіл на працевлаштування 2023

Українці мають право на роботу в Німеччині, проте спершу потрібно отримати тимчасовий захист.

Після того, як ви матимете статус тимчасового захисту, можна подати заяву на отримання дозволу на працевлаштування. Зробити це можна у Відділі реєстрації іноземних громадян.

Там вам оформлять посвідчення на тимчасове проживання в країні:

Щоб отримати посвідчення, потрібно пройти процедуру реєстрації за біометричними даними. Зазвичай прийом відбувається в порядку живої черги. Вам потрібно заздалегідь підготувати усі необхідні документи (паспорт, прописку чи адресу вашого тимчасового проживання). Після обробки заявки вам нададуть посвідчення на проживання.

Видаючи вам цей документ, Відділ реєстрації іноземних громадян внесе в документ запис про те, що вам дозволено займатися оплачуваною роботою. Це буде позначка Erwerbstätigkeit erlaubt (Працевлаштування дозволено). На підставі цього документу українці можуть розпочати будь-яку трудову діяльність або професійне навчання в Німеччині.

Навіть якщо поки що конкретної роботи у вас немає, інших дозволів для працевлаштування не потрібно.

Загалом правила отримання дозволу в Німеччині 2023 не змінились. Процедура відбувається так само як у 2022 році.

Згідно з томом III Соціального кодексу SGB III, особи, які отримали дозвіл на тимчасовий захист в Німеччині, також мають право отримати консультації та допомогу з працевлаштуванням в агенціях працевлаштування.

Важливо, що на деякі спеціальності поширюються професійно-правові обмеження. Наприклад, працівники медичної чи освітньої сфери мають надати підтвердження кваліфікації. Це дуже допоможе під час пошуку роботи, що відповідала б вашій компетентності. Це стосується лише регламентованих професій.

Додаткову інформацію щодо визнання професій можна знайти тут або ознайомившись зі спеціальним флаєром.

Для інших професій не потрібно підтверджувати свою кваліфікацію.

Як можуть працювати українці в Німеччині

В Німеччині українець може працювати як тимчасовий найманий працівник, відряджений основним роботодавцем на інше підприємство (Leiharbeitnehmer). Також ви можете створити власне підприємство або працювати як самозайнята особа.

У кожній галузі є свої особливі вимоги щодо створення підприємств, яких треба дотримуватися. Тут може йтися про професійно-правові положення, отримання особливих дозволів або питання страхування.

Якщо ви відповідаєте критеріям, ви можете подати заяву у відомство у справах іноземців на отримання дозволу на перебування в країні для здійснення певної трудової діяльності або отримання професійної освіти.

Дозвіл на працевлаштування від трудового агентства

Після того, як ви отримаєте тимчасове посвідчення на проживання з позначкою Erwerbstätigkeit erlaubt (Працевлаштування дозволено), можна починати шукати роботу.

Для цього краще за все звернутися до Федеральної агенції зайнятості. Там ви можете перейти у Пошук відділу та знайти найближчий, щоб прийти на реєстрацію та отримати консультації.

Або ви можете зателефонувати на гарячу лінію за номером +49 911-178 7915. Лінія працює з понеділка по четвер з 08:00 до 16:00 год., у п’ятницю з 08:00 до 13:00 год.

Після того як ви знайдете роботу, потрібно буде укласти договір з роботодавцем. Він подасть заяву щодо вас у Федеральне трудове агентство. Там перевірять вашу особу та чи маєте ви дозвіл на працевлаштування в Німеччині.

Якщо все добре, видається дозвіл на роботу у цій компанії на цього роботодавця.