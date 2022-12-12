Хотіли дискредитувати ділову репутацію підприємства: офіційна заява Львівської тютюнової фабрики

Грудень, 12 в 14:54

У листопаді-грудні 2022 року на підприємство ТОВ Марвел Інтернешнл Тобакко групп (Львівська тютюнова фабрика) та одного з його власників скоєно низку інформаційних атак з метою дискредитувати ділову репутацію та завдати шкоди діяльності підприємства.

Для цього були залучені як публічні футбольні функціонери різного рівня України, так і анонімні канали поширення інформації, зокрема, з-за кордону.

– З огляду на це, заявляємо, що наша компанія працює виключно в межах правового поля України, дотримуючись усіх норм законів та інших регуляторних актів, зокрема, щодо сплати податків, – йдеться в офіційній заяві підприємства.

У 2018 році компанія сплатила 2,892 млрд. грн податків, у 2019 році – 3,299 млрд., у 2020 році – 7,209 млрд. грн, у 2021 році – 4,099 млрд, а в 2022 році – 4,709 млрд. Сьогодні на підприємстві стабільно працює та отримує зарплату понад 1,5 тис. працівників.

Зараз дивляться

З перших днів повномасштабної війни в Україні підприємство активно надає допомогу вимушеним переселенцям, які прибули до Західної України, забезпечуючи їх продуктами харчування та предметами особистої гігієни.

Особливу увагу підприємство приділяє підтримці ЗСУ, надаючи захисникам матеріальну та технічну допомогу. Як зазначають в компанії, за це були неодноразово відзначені нагородами командуванням ЗСУ.

– В нинішніх умовах безпрецедентної кампанії з дискредитації ТОВ Марвел Інтернешнл Тобакко групп та одного з його власників ми змушені звернутися до суду з багатомільйонними позовами щодо ініціаторів та виконавців брехливих та нікчемних інсинуацій. Юристи в рамках судового процесу спростують та відкинуть всі брехливі наклепи на адресу підприємства та одного з власників. Як, приміром, щодо отримання у використання виробничих потужностей інших фабрик, закритих правоохоронними органами, – йдеться в офіційній заяві підприємства.

В компанії впевнені, що усім протиправним діям буде дано справедливу оцінку, а всі зловмисники понесуть покарання.

У Львівські тютюновій фабриці додають, що гроші, отримані за результатами судових засідань, будуть направлені на підтримку ЗСУ.