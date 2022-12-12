Сухопутні війська ЗСУ – це опора оборони: Зеленський вручив держнагороди військовим

Грудень, 12 в 18:55

У День Сухопутних військ ЗСУ президент України Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди та надав відповідні звання. Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві, зазначають в Офісі президента.

Глава держави зазначив, що бійці ЗСУ демонстрували свою ефективність та надзвичайну стійкість з 2014 року. І сотні міст і сіл України вдалося звільнити саме завдяки воїнам-сухопутникам.

Зеленський вручив орден Золота Зірка майстер-сержанту Дмитру Бублику, який відзначився вмілими діями під час оборони Луганщини. За час боїв його рота знищила значну кількість особового складу та техніки ворога.

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Орден з рук президента отримав також Герой України, молодший сержант Ігор Левченко, який із початку березня долучився до захисту України.

У червні під час бою з окупантами на Харківщині він керував діями танкового екіпажу, б’ючи вогнем по ворогу, навіть коли окупанти вдарили по ходовій частині його танка. Він відкрив люк та за допомогою автомата змусив групу піхоти РФ відійти, вивів танк на проміжний рубіж, зберіг життя екіпажу й машину.

Президент передав Золоту Зірку матері майора Андрія Верхогляда, якого удостоїли звання Героя України посмертно. Він особисто організовував оборону поблизу села Гоголів у Київській області, яку ворог не зміг здолати та був змушений відступити.

Майор особисто повів зведену штурмову групу для відновлення втрачених позицій у Бахмутському районі. Під час бою захопив радіостанцію загону ПВК Вагнер. Повертаючись до командно-спостережного пункту, щоб передати радіостанцію та пораненого військового, він загинув у бою внаслідок кульового поранення.