Грудень, 13 в 6:19

У Київській області наразі тривають екстрені відключення електроенергії, в деяких населених містах застосовуються аварійні відключення світла через ускладнення погодних умов.

– В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Графіки відключень електроенергії, які діятимуть після стабілізації ситуації, можна дізнатися щодо кожного населеного пункту на сайті.

Що потрібно знати про графіки стабілізаційних відключень у Київській області:

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Опубліковані графіки – це графіки ймовірних відключень, що дадуть змогу підготуватися до відключення світла, якщо в НЕК Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему.

У графіках зазначено загалом три ймовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія.

У компанії прагнуть, щоб відключення кожної адреси тривало не довше чотирьох годин із похибкою 30 хв для перепідключення між групами.

Світло за однією адресою не обов’язково буде відсутнє протягом усіх часових проміжків, що зазначені в графіку.

Якщо енергосистема працюватиме коректно, відключень взагалі не буде.

Якщо потрібно буде зменшити навантаження на енергосистему, відключення відбуватимуться протягом одного або кількох часових проміжків.

Відключення в усі три проміжки часу, і особливо в нічний час, можливі лише в критичних випадках.

Стабілізаційні відключення електроенергії запровадили через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.