Три категорії: у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень світла
13 грудня у Києві продовжують діяти нові графіки відключення світла, запроваджені у пʼятницю, 9 грудня.
Нові графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір: світло є, і в цей час його наявність гарантована.
- Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.
- Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.
Щоб ознайомитися з новим графіком відключень – почніть вводити адресу українською мовою.
За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, ситуація залишається досить напруженою, тому поки що столиця не може повернутися до чотиригодинних слотів.
Оновлені графіки кілька днів працюватимуть у тестовому режимі.
– Якщо за вашою адресою будуть якісь неспівпадіння, пишіть колегам у приватні повідомлення. Я розумію, що нові графіки виглядають дещо складнішими, але їх наявність у поточних умовах – це можливість планувати. Схоже, така наша найближча нова реальність на якийсь час, доки ми не повернемося до обсягів генерації, які були до 23 листопада, – написав він.
Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня 2-3 відключення по 3-4 години.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.
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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.