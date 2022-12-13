Грудень, 13 в 21:25

Із початку опалювального сезону в Україні трапилися сотні випадків отруєння чадним газом.

За даними Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), за листопад 368 людей отруїлися чадним газом, і 92 з отруєних – це діти. 20 людей померли.

Не менш сумна статистика очікує і грудень. Лише за перший тиждень цього місяця 97 людей отруїлися, 25 із них діти. Кількість летальних випадків – 14.

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Чадний газ може виділятися як під час використання пічного опалення, так і під час використання індивідуальних котлів.

Є ситуації, коли котли ламаються через відключення світла. Тож у ДСНС закликають регулярно перевіряти котли, викликати майстра для перевірки перед опалювальним сезоном або навіть протягом сезону, якщо є бодай якісь підозри.

Так слід перевіряти і пічне опалення, чи не пропускають груби і печі чад. Можна встановити датчики чадного газу, які працюють на акумуляторах.

– На ринку зараз продаються детектори чадного газу, люди можуть убезпечити себе, придбавши цей детектор, встановивши його в приміщенні. Він буде будильником: навіть якщо людина спить у цей час, він подаватиме гучні сигнали і розбудить людину, – зазначив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

Чадний газ виділяється і під час використання генераторів. Саме тому їх наполегливо закликають ставити лише на вулиці і подалі від вікон, через які можуть проникати випари.

У приміщенні, у підвалах, у цокольних приміщеннях і тим паче на балконах ставити їх категорично заборонено.

– Це як, знаєте, залишити автомобіль у гаражі, потім його закрити, людина отримує високу концентрацію СО2, отруюється і помирає, – пояснив Хорунжий.

Речник ДСНС розповів Фактам ICTV, що був такий реальний випадок, коли родина отруїлася випарами від генератора, який стояв на вулиці, але близько під вікном.

Проблема в тому, що чадний газ не має ні смаку, ні запаху. Симптоми отруєння – головний біль, запаморочення, порушення координації, біль у грудях, блювота, втрата свідомості. У таких випадках потрібно негайно викликати лікаря.