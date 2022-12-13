Грудень, 13 в 7:54

Станом на 13 грудня, згідно з лімітами, доведених для Прикарпаття, світло відключатимуть у три черги і вводять ще одну додаткову чергу.

Електропостачання для 1, 2, 3 черги подаватиметься на дві години через кожні чотири години.

4 черга буде знеструмленою в години пікового навантаження. Ситуація ускладнилася зниженими можливостями генерації електроенергії в Україні.

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Відключення світла на Прикарпатті

Диспетчером НЕК Укренерго доведено нічний ліміт в обсязі 211,7 МВт на період з 00:00 до 07:00. Денний ліміт буде доведено пізніше. Графік вимкнень складено попередньо на основі лімітів, доведених на попередні кілька діб.

Впродовж дня, з огляду на споживання, ліміти можуть змінюватися. Першочергово забезпечуються живленням об’єкти критичної інфраструктури.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

1 черга:

Електропостачання буде подано для 1 черги у такі години: з 03:00 до 05:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00, з 21:00 до 23:00.

2 черга:

Електропостачання буде подано для 2 черги у такі години: з 00:00 до 02:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00

3 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 02:00 до 04:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00, з 19:00 до 21:00.

4 черга (можлива для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження)

️Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.

️Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 12:00 до 16:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Читайте Оновлено графіки відключення світла на Закарпатті 13 грудня

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.