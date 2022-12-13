Грудень, 13 в 9:08

В енергосистемі України досі є значний дефіцит електроенергії. Саме тому на території Закарпатської області продовжують діяти графіки відключення світла.

Станом на 13 грудня на Закарпатті діють три черги відключення електроенергії і ще одна додаткова черга.

В обленерго склали графік відключень для споживачів, проте наголошують, що фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у випадку недотримання граничних величин споживання.

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А ще енергетики обіцяють оперативно сповіщати населення про зміни у графіках відключень.

1 черга — 00:00-01:00 (включно), 06:00-10:00 (включно), 14:00-18:00 (включно), 21:00-23:00 (включно);

2 черга — 02:00-05:00 (включно), 09:00-13:00 (включно), 16:00-20:00 (включно);

3 черга — 00:00, 05:00-08:00 (включно), 11:00-15:00 (включно), 19:00-23:00 (включно);

Додаткова черга — 01:00-04:00 (включно), 08:00-12:00 (включно), 16:00-20:00 (включно).

Графіки погодинних відключень світла в Ужгороді по кожній із черг можна дізнатися за посиланням.

Графіки погодинних відключень електроенергії у Закарпатській області запровадили із понеділка, 31 жовтня.

Джерело: Закарпаттяобленерго