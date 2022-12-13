Грудень, 13 в 8:04

У Львові, як і в інших містах України, тривають відключення електроенергії через ракетні удари РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Графік відключень можна знайти на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

Зараз дивляться

зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

– Якщо в графіку відключень вказано Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики це роблять.

Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.