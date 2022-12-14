Грудень, 14 в 0:31

Україна приходить до тями російських терористичних атак по енергетичних об’єктах, тому енергетики балансують із постачанням електроенергії між споживачами, час від часу вимикаючи світло.

Поки у Київській та Дніпропетровській областях діють екстрені відключення світла, у частині Херсонської області тривають аварійні вимкнення.

Водночас обленерго низки регіонів України оприлюднили стабілізаційні графіки відключень світла на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Раніше стабілізаційне електропостачання було також відновлено для Києва.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 14 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

Енергокомпанія ДТЕК Київські електромережі, що регулює постачання світла у столиці, запровадила стабілізаційні графіки відключення світла у Києві.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з розкладом вимкнення світла можна за цим посиланням, для цього почніть вводити свою адресу українською.

Харківська область

У Харківобленерго продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік складається з 12 черг, початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго, можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Львівська область

У Львівобленерго також діють раніше запровадженні графіки, де споживачі світла розподілені по трьох групах.

Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго оновила графіки розподілення електроенергії на 14 грудня.

На 14.12.22 р. по Вінницькій області задіяно обмеження електроспоживання відповідно до графіка погодинного відключення світла. Планові вимкнення, як і раніше, будуть відбуватись між трьома чергами:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

Черговість планових відключень за посиланням.

Перегляд планових та аварійних відключень в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівобленерго запроваджено нові графіки обмеження подачі електроенергії.

Область поділена на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

У Закарпаттяобленерго інформують, що у зв’язку зі змінами обсягів генерації електроенергії та споживання прогнозовані години включення/відключення змінюються щодня.

На 14 грудня прогнозовані години для 4 черг можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

Полтаваобленерго продовжує використовувати стабілізаційні вимкнення електропостачання.

На 14 грудня до області доведено ліміт по потужності з 00:00 до 7:00 – 429 МВт, а з 07:00 до 24:00- 521 МВт.

Обленерго планує вимикати по одній черзі згідно з графіком погодинного відключення (ГПВ). Очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Ознайомитися з ГПВ в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Графіки Хмельницькобленерго враховують чотири черги споживачів, які поступово знеструмлюють для розподілу електричної енергії між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Подивитись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Оновлені графіки Тернопільобленерго почали працювати з 12 грудня та діятимуть до 18 числа.

Подача електроенергії розподілена, як і раніше, між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго продовжують дотримуватись графіків погодинних відключень світла, але в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

У Сумиобленерго дотримуються графіків погодинних відключень електроенергії по місту Суми та області.

Такі графіки мають три черги:

1 черга – 02:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

2 черга – 00:00-02:00; 04:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00 – 24:00.

3 черга – 02:00-04:00; 06:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

У Черкасиобленерго діє “жовтий” графік стабілізаційних вимкнень світла, який передбачає для споживачів електроенергії три години зі світлом через три години без світла.

Згідно з актуальною інформацією на сайті, споживачі електроенергії розбиті на дві черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві та області продовжують працювати графіки відключень світла, опубліковані очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Графік споживачів електроенергії розподілений на три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли їх адресу буде знеструмлено.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина дотримується стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Водночас в області діють аварійні відключення світла, які можуть застосовуватися незалежно від складених графіків.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Івано-Франківська область

На 14 грудня для Прикарпаття було встановлено ліміт потужностей у 252,7 МВт в нічний період та 306,2 МВт на денний ліміт.

Як повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, зафіксовані години, в які можливі вимкнення у випадку перевищення доведених лімітів.

Споживачі електроенергії розділені за трьома чергами, а також запроваджена четверта черга, що може бути застосована у випадку необхідності зменшити навантаження на мережу.

Переглянути графік для відповідних черг можна за цим посиланням.

Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Житомирська, Рівненська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 14 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Житомиробленерго та Рівнеобленерго.

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed