Грудень, 14 в 13:38

Вартість новорічного столу для українців зросла майже на 44%.

За розрахунками ННЦ Інститут аграрної економіки, новорічне меню з традиційних страв родині з чотирьох осіб обійдеться близько у 2 655,17 грн.

Наприклад, три кілограми салату олів’є коштуватимуть 281,71 грн – на 41,9% більше, ніж минулого року.

Зараз дивляться

Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса (115,45 грн за 0,5 кг), зелений горошок (44,99 грн за 0,5 кг), шість яєць ( 44,40 грн), 200 г солоних огірків (34,80 грн) та 180 г майонезу (21,41 г).

– На 2,5% дорожче рівня минулого року коштуватиме салат оселедець під шубою (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. Левову частку його вартості становитиме філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 21,41 грн, 1 морквина (190 г) – 3,74 грн, 1 буряк (250 г) – 2,60 грн, 1 цибулина (170 г) – 4,70 грн, 2 картоплини (280 г) – 2,21 грн, – повідомили в Інституті аграрної економіки.

За даними Інституту, витрати на м’ясні продукти зросли вдвічі. Загалом 2,5 кг м’ясних виробів коштуватимуть 871,45 грн.

Зокрема, 0,5 кг ковбаси Салямі коштуватиме 250 грн, грудинки копченої — 237 грн, биток зі свіжої свинини — 250 грн. А ось птиця, за даними аналітиків, до кінця року буде найдешевшою — за кілограм курячого філе доведеться заплатити 134,45 грн.

Молочні та сирні продукти цьогоріч подорожчали на 30,8-52,2%. Наприклад, 300 г твердого сиру обійдеться у 114,17 грн, а пачка вершкового масла — 65,40 грн.

– Вартість овочів на новорічному столі в середньому становитиме 254,95 грн (на 37,5% дорожче вартості минулого року). Картопля (2 кг) коштуватиме 15,80 грн, гриби (1 кг) – 77,90 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 34,75 грн, помідори свіжі (1 кг) – 67 грн, – зазначають аналітики.

Фрукти, за даними фахівців, обійдуться майже на 60% дорожче — у середньому 168,92 грн. Так, за 2 кг мандаринів доведеться заплатити 99,80 грн, а 1 кг бананів — 58 грн.

У 2022 році також подорожчали алкогольні напої та кондитерські вироби. Наприклад, Артемівське ігристе обійдеться щонайменше в 140 грн, а вітчизняний коньяк 5-річної витримки — 209 грн.

Шоколадні цукерки українських кондитерських фабрик коштуватимуть у середньому 185 грн за кілограм.

За баночку червоної ікри (120 г) доведеться заплатити 280 грн, а за 200 г червоної риби — 245 грн. Для шанувальників таких продуктів вартість новорічного столу збільшиться до 3 180,17 грн.

Джерело: ННЦ Інститут аграрної економіки