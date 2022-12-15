Майже 100% українців вірять, що Україна відіб’є напад Росії – опитування
Майже 100% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії.
Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи Рейтинг за 20-21 листопада.
Саме 97% громадян України впевнені у нашій перемозі над ворогом: 75% остаточно впевнені в цьому, 21% – скоріше впевнені.
У західних областях 80% опитаних впевнені у здатності країни відбити напад, у Центрі – 75%, на сході країни – 74%, на півдні – 71%.
З січня відсоток людей, які впевнені у відбитті ворожого наступу, збільшилася з 56 до 97%.
Крім того, 90% українців найкраще оцінюють обороноздатність країни.
Дослідження провели методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.