Грудень, 15 в 12:21

Майже 100% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи Рейтинг за 20-21 листопада.

Саме 97% громадян України впевнені у нашій перемозі над ворогом: 75% остаточно впевнені в цьому, 21% – скоріше впевнені.

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У західних областях 80% опитаних впевнені у здатності країни відбити напад, у Центрі – 75%, на сході країни – 74%, на півдні – 71%.

З січня відсоток людей, які впевнені у відбитті ворожого наступу, збільшилася з 56 до 97%.

Крім того, 90% українців найкраще оцінюють обороноздатність країни.

Дослідження провели методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.