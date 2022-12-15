Грудень, 15 в 12:56

Дві третини опитаних українців (65%) очікують, що 2023 рік буде кращим за нинішній. У людей зросло відчуття впевненості у майбутньому.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи Рейтинг.

Так, 12% респондентів вважають, що наступний рік буде таким самим, як цей, а 16% – передбачають погіршення ситуації. Соціологи наголошують, що порівняно із торішнім дослідженням показники наразі оптимістичні.

Зараз дивляться

Майже 90% опитаних дивляться у 2023-й з оптимізмом, лише 6% з песимізмом.

Щодо оцінки змін у різних сферах за рік, то українці більш позитивно оцінили політичну ситуацію – близько половини зазначили, що вона покращилася). Майже 40% опитаних відзначили покращення впевненості у майбутньому.

Наголошується, що оцінка власного матеріального становища та країни попри війну все ж не гірші рівня 2018 року. Особливо помітні негативні тенденції в оцінках економіки та фінансів серед представників молодшого та середнього покоління.

Найкращі оцінки українці віддали обороноздатності України (90%) та міжнародному іміджу нашої країни (86%).

Варто зауважити, що 97% громадян України впевнені у нашій перемозі над ворогом: 75% остаточно впевнені в цьому, 21% – скоріше впевнені.