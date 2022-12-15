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Факти / Україна / Суспільство

Понад 60% українців вважають, що 2023 рік буде кращим – опитування

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
українці
Фото: Unsplash

Дві третини опитаних українців (65%) очікують, що 2023 рік буде кращим за нинішній. У людей зросло відчуття впевненості у майбутньому.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи Рейтинг.

Так, 12% респондентів вважають, що наступний рік буде таким самим, як цей, а 16% – передбачають погіршення ситуації. Соціологи наголошують, що  порівняно із торішнім дослідженням показники наразі  оптимістичні.

Зараз дивляться

Майже 90% опитаних дивляться у 2023-й з оптимізмом, лише 6% з песимізмом.

Рейтинг

Щодо оцінки змін у різних сферах за рік, то українці більш позитивно оцінили політичну ситуацію – близько половини зазначили, що вона покращилася). Майже 40% опитаних відзначили покращення впевненості у майбутньому.

Наголошується, що оцінка власного матеріального становища та країни попри війну все ж не гірші рівня 2018 року. Особливо помітні негативні тенденції в оцінках економіки та фінансів серед представників молодшого та середнього покоління.

Рейтинг

Найкращі оцінки українці віддали обороноздатності України (90%) та міжнародному іміджу нашої країни (86%).

Варто зауважити, що 97% громадян України впевнені у нашій перемозі над ворогом: 75% остаточно впевнені в цьому, 21% – скоріше впевнені.

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