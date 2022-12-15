Снігопади та пориви вітру: синоптики попереджають про негоду у Києві
Синоптики попереджають про негоду в Києві протягом дня. Сьогодні, 15 грудня, очікуються пориви вітру до 15-18 м/с, що відповідає І рівню небезпеки (жовтий), мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.
За їхніми прогнозами, температура вдень у столиці – близько 0 градусів.
У КМДА повідомили, що для прибирання снігу зранку вийшли понад 250 одиниць спецтехніки.
Через сильний вітер киянам радять:
- вдома щільно закрити усі вікна;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев;
- не паркувати автівки поблизу великих дерев.
У разі падіння дерев необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду на номер (044) 272-40-18.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що грудень 2022 у частині регіонів України буде теплішим, ніж зазвичай, а на решті території – характерним для першого місяця зими.
Зокрема, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях середня місячна температура очікується в діапазоні від -3 морозу до +2 тепла. Це на 1-1,5 градуси вище за норму, а в усіх інших – близько до норми.
Аномальних снігопадів синоптики також не прогнозували.