Грудень, 15 в 9:38

Синоптики попереджають про негоду в Києві протягом дня. Сьогодні, 15 грудня, очікуються пориви вітру до 15-18 м/с, що відповідає І рівню небезпеки (жовтий), мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

За їхніми прогнозами, температура вдень у столиці – близько 0 градусів.

У КМДА повідомили, що для прибирання снігу зранку вийшли понад 250 одиниць спецтехніки.

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Через сильний вітер киянам радять:

вдома щільно закрити усі вікна;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев;

не паркувати автівки поблизу великих дерев.

У разі падіння дерев необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду на номер (044) 272-40-18.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що грудень 2022 у частині регіонів України буде теплішим, ніж зазвичай, а на решті території – характерним для першого місяця зими.

Зокрема, у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях середня місячна температура очікується в діапазоні від -3 морозу до +2 тепла. Це на 1-1,5 градуси вище за норму, а в усіх інших – близько до норми.

Аномальних снігопадів синоптики також не прогнозували.