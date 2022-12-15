Законопроєкт №5655 становить загрозу для корупційних організацій – Всеукраїнська асоціація громад

Грудень, 15 в 20:37

Всеукраїнська асоціація громад закликала бути уважними та критичними до інформації, що з’являється в ЗМІ навколо законопроєкту №5655, щоб не стати учасником маніпуляцій.

Про це організація заявила 15 грудня на своєму сайті.

– Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудування. Після чого в засобах масової інформації почала ширитися агресивна кампанія противників законопроєкту. Для кого цей законопроєкт і дійсно становить загрозу, так це для корупційних організацій, які не хочуть відмовитися від чорної каси. За приблизними оцінками, всі вони заробляють на оборудках і схемах у будівельній галузі близько $10 млрд на рік. Корупціонери бояться прозорості, а саме прозорість містобудування – головна мета реформи та єдиний дієвий інструмент якісного відновлення, – ідеться у заяві.

Автори зазначили, що велика містобудівна реформа розпочалася з ліквідації ДАБІ – Державної архітектурно-будівельної інспекції, де роками формувалася система, за якої забудовники платили хабарі посередникам за супровід об’єкта будівництва.

Зараз дивляться

– Замість ДАБІ почав функціонувати новий орган – Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ), який припинив хабарництво на рівні самої інспекції. Але, на превеликий жаль, у ряді міст залишилися автономні відділи архітектури, які продовжили свавільно видавати дозволи на будівництво та введення в експлуатацію. Тому нечесні учасники будівельного ринку не хочуть втрачати монополію та використовують ці відділи архітектури у своїх інтересах. Відповідно, відчуваючи загрозу власним статкам через ініційовані зміни, вони масово блокують законопроєкт, – наголосили члени організації.

Вони виступили за прозорі та цифрові дозвільні процедури й обов’язкову відповідальність усіх порушників – як забудовників, так і інших органів.

– Хочеться відзначити, що даний законопроєкт надає ряд можливостей для громад і будівельників, але не для будівельників-монополістів. Прийнятий законопроєкт №5655 дозволяє громадам бути активним учасником сфери містобудування шляхом здійснення моніторингу за містобудівною діяльністю всіх об’єктів, що у вас будуються на території. Окрім того, закон передбачає можливість впливу територіальних громад на факти самочинного будівництва на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, прийнятому відповідно до закону. При цьому, у даному випадку, йдеться виключно про незаконне будівництво, яке здійснюється без дотримання вимог закону, – наголосили автори.

У Всеукраїнській асоціації громад закликали не підписувати петицій та інших документів, спираючись на думку преси, псевдоактивістів і псевдоекспертів.

– Задля детального ознайомлення з реальною позицією законопроєкту №5655, ви можете перейти за посиланням і подивитися публічне обговорення Всеукраїнської асоціації громад із представниками влади щодо законопроєкту, в якому взяли участь Олена Шуляк – заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Наталія Козловська – заступниця міністра розвитку громад та територій України. А також Семен Кривоніс – голова Державної інспекції архітектури та містобудування України, та Сергій Кубах – експерт із земельних питань, керівник напряму земельної реформи програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО), – перерахували в організації.

Автори звернення наголосили, що законопроєкт пройшов широке публічне обговорення серед громад-учасників Всеукраїнської асоціації громад, яка сьогодні нараховує 863 громади, а також схвалений правлінням організації.

Також автори звернення зазначали, що прозорий доступ до містобудівної документації і стабільні правила у будівельній галузі стануть основою для залучення міжнародних інвестицій в Україну у післявоєнний період.

– Звертаємо увагу, що якнайскоріше прийняти законопроєкт неодноразово закликали члени коаліції Українська рада бізнесу, Торговельно-промислова палата, Всеукраїнська аграрна рада, Ліга страхових організацій України, Нотаріальна палата України, Конфедерація будівельників України, саморегулювальні організації у будівництві та ще кілька десятків фахових організацій, а також представники бізнесу та експертних середовищ окремо, – заявили вони.

Дискусія навколо норм законопроєкту, на думку членів організації, відволікає від спроби зберегти монополію обраних забудовників у деяких містах та зберегти можливість збирання коштів із тих, хто не входить до монополії.