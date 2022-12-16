У білоруському небі знову видніється А-50: призначення та характеристики літака
У Білорусі піднявся в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
Ці літаки призначені для супроводження повітряних цілей та координують пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні.
Крім того, А-50 може виявляти повітряні об’єкти, які рухаються на малій висоті.
Які технічні характеристики має літак А-50 – дізнавалися Факти ICTV.
А-50 – що це за літак
Це радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Прийнятий на озброєння у 1989 році.
А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс Джміль, який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.
Призначення ДРЛО А-50 полягає у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілей, оповіщенні Збройних сил про повітряну та надводну ситуацію.
Також А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.
ДРЛО А-50 має кілька модифікацій:
- А-50М – з модернізованим комплексом Джміль-М.
- А-50І – російсько-ізраїльська модифікація А-50.
- А-50ЕІ – експортний варіант для ВПС Індії.
- А-50У – варіанти модернізації серійних літаків А-50.
Технічні характеристики:
- Довжина: 48,27 м
- Розмах крила: 50,5 м
- Висота: 14,8 м
- Площа крила: 300 м²
- Злітна вага: 190 000 кг
- Об’єм палива: 109 480 л
Літні характеристики:
- Крейсерська швидкість: 800 км/год
- Практична дальність: 7500 км
- Довжина розбігу: 1540 м
- Довжина пробігу: 1050 м
- Тривалість польоту: 9,3 год (максимальна без дозаправки)
- Тягоозброєність : 0,34 кгс/кг
Радіолокаційна станція А-50 здатна виявити повітряні цілі на дальності:
- бомбардувальники: до 650 км
- винищувачі: 300 км
- крилаті ракети: 215 км