В Україні надзвичайна ситуація через ракетні обстріли – Укренерго

Грудень, 16 в 14:05

Внаслідок російської атаки по енергооб’єктах 16 грудня сталася втрата 50% споживання об’єднаної енергосистеми України.

Тому в Укренерго оголосили про режим системної аварії.

– Водночас, відповідно до Правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року, – заявили в енергокомпанії.

Через пошкодження енергетичних об’єктів у декількох областях України по всій країні 16 грудня вводяться аварійні відключення світла.

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Джерело: Укренерго