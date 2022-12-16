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Факти / Україна / Суспільство

В Україні надзвичайна ситуація через ракетні обстріли – Укренерго

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Електрика, электричество, електропостачання, світло, свет, электроснабжение
Фото: Pexels

Внаслідок російської атаки по енергооб’єктах 16 грудня сталася втрата 50% споживання об’єднаної енергосистеми України.

Тому в Укренерго оголосили про режим системної аварії.

– Водночас, відповідно до Правил ринку (Розділ 9 пп. 9.1.2), повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року, – заявили в енергокомпанії.

Через пошкодження енергетичних об’єктів у декількох областях України по всій країні 16 грудня вводяться аварійні відключення світла.

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Джерело: Укренерго

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