Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Влучання в обʼєкт інфраструктури і робота ППО: наслідки ракетної атаки на Житомирщині

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Політ ракети
Фото: Unsplash

Під час повітряної тривоги на Житомирщині пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

– Вибухи на Житомирщині – вдала робота ППО, – написав Бунечко.

Оновлено об 11:03

Зараз дивляться

У Коростені Житомирської області окупанти влучили в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Наразі там відключені усі електромережі.

Також відомо про вибухи у Харкові, на Київщині, на Дніпропетровщині та у Запоріжжі.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росіяни випустили понад 60 ракет. Запуски відбулися зі стратегічної авіації та флоту.

У Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Кіровоградській областях повідомили про превентивні відключення світла.

Читайте
РФ обстрілює Україну: які області під ударом окупантів

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка