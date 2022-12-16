Грудень, 16 в 11:03

Під час повітряної тривоги на Житомирщині пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

– Вибухи на Житомирщині – вдала робота ППО, – написав Бунечко.

Оновлено об 11:03

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У Коростені Житомирської області окупанти влучили в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Наразі там відключені усі електромережі.

Також відомо про вибухи у Харкові, на Київщині, на Дніпропетровщині та у Запоріжжі.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росіяни випустили понад 60 ракет. Запуски відбулися зі стратегічної авіації та флоту.

У Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Кіровоградській областях повідомили про превентивні відключення світла.