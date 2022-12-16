Грудень, 16 в 10:20

Окупанти атакують Запоріжжя. Зранку 16 грудня 2022 року ворог завдав по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

Про це написав у своєму Telegram-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

– Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів, – написав Куртєв.

Куртєв закликав жителів Запоріжжя негайно спускатися в укриття та перебувати там.

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Нагадуємо, ранок 16 грудня почався з масованої ракетної атаки України.

Наразі відомо про вибухи у Харкові, на Київщині, на Дніпропетровщині та у Полтаві.