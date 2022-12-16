Грудень, 16 в 20:30

У Польщу через повномасштабне вторгнення Росії ринуло багато українців. З собою багато хто брав мінімальну кількість речей.

Тому аби не купувати нові, земляки часто думають про те, якими способами їхні рідні могли б передати посилку в Польщу. Як передати посилку з водієм автобуса до Польщі – читайте в матеріалі.

Зараз існує безліч перевізників, які беруть посилки як додатковий багаж або ж займаються тільки їхнім перевезенням.

Відправлення посилки в Польщу автобусом – один із найшвидших методів доставки, адже у великих містах автобуси курсують кожного дня ще й по декілька разів.

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У будь-якому випадку, у цьому є ризик. Тому що вам не дають гарантій, що все доїде неушкодженим.

До того ж ви не отримуєте чек. Більше того, на цю послугу немає фіксованої ціни (в середньому це 500-900 грн). Ну, і не відомо, що з нею відбудеться безпосередньо на кордоні.

Найлегший спосіб відправлення – це прийти на автовокзал у своєму місті, запитати у працівника інформаційного бюро про курсування автобусів в Польщу та передати посилку водієві.

Для цього необхідно написати на листку інформацію про отримувача: контактний номер, ім’я та прізвище. Таку ж інформацію вам необхідно дізнатися і у водія, аби у разі необхідності отримувач зміг безпроблемно сконтактуватися із ним.

Як передати посилку з водієм автобуса до Польщі

Є багато компаній, які надають послуги доставки посилок. Зокрема це:

Для оформлення доставки необхідно зайти на один із вказаних сайтів і заповнити анкету. В ній необхідно вказати дані відправника та отримувача та інформацію про те, що саме у коробці.

Після цього з вами зв’яжеться менеджер компанії та запитає вашу адресу (для кур’єра). Кур’єр передасть вашу посилку водію автобуса. А той – одержувачу вже в одному із польських міст.

В Україні більшість автобусів таких компаній курсують в таких містах: Львів, Київ, Чернівці, Тернопіль, Чортків.

Безпечно передавати посилки в Польщу з України і навпаки також можна Укрпоштою, Новою поштою чи Meest.

Речі повинні бути обов’язково у картонній коробці. Надії на прозорі пакети покладати не варто. Крім того, речі повинні бути складені досить щільно або перекладені наповнювачем, щоб вони не рухалися всередині посилки під час навантаження.

Можна передавати таким способом одяг та їжу, яка довгий час не псується.

Заборонено надсилати у посилці: