Харків повністю під’єднали до водопостачання – мерія
Усі насосні станції Харківводоканалу під’єднані до електроживлення, тому усі харків’яни мають воду.
Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на директора комплексу Харківводопостачання Владлена Волкова.
Наразі насосні станції підприємства працюють у штатному режимі.
Водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.
– Ворожа агресія не припиняється, і вчора знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовідведенням у місті за жодних обставин не виходила з-під контролю, – наголосив Волков.
При цьому він нагадав містянам про необхідність завжди мати запас води.
Раніше повідомлялося, що у Харкові головну ялинку встановили під землею – зустріти Новий рік містяни зможуть у метро.