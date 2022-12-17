Грудень, 17 в 12:08

Усі насосні станції Харківводоканалу під’єднані до електроживлення, тому усі харків’яни мають воду.

Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на директора комплексу Харківводопостачання Владлена Волкова.

Наразі насосні станції підприємства працюють у штатному режимі.

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Водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води.

– Ворожа агресія не припиняється, і вчора знову були ракетні удари по критичній інфраструктурі України. Ми ретельно аналізуємо стан справ та оперативно вживаємо всіх необхідних дій, щоб ситуація з водопостачанням та водовідведенням у місті за жодних обставин не виходила з-під контролю, – наголосив Волков.

При цьому він нагадав містянам про необхідність завжди мати запас води.

Раніше повідомлялося, що у Харкові головну ялинку встановили під землею – зустріти Новий рік містяни зможуть у метро.