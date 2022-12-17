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Факти / Україна / Суспільство

В Броварах через вчорашні ракетні обстріли зупинили подачу тепла та води

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Броварах через вчорашні ракетні обстріли зупинили подачу тепла та води
Фото: Pixabay

Бровари через вчорашні обстріли залишилися без тепла та води.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

За його словами, руйнування енергооб’єктів призвело до знеструмлення водоочисних споруд. Тож у місті мусять призупинити послугу централізованого водопостачання.

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Крім того, у Броварах знеструмлені котельні. Це означає, що централізоване теплопостачання наразі теж зупинили.

Фахівці Укренерго продовжують ремонтувати пошкоджені мережі.

– Нагадую, що питна вода доступна у п’яти бюветах міста (вул. Грушевського, Чорних Запорожців, Олімпійська, бульв. Незалежності, парк Приозерний). Усі бювети забезпечено генераторами, – зауважив мер.

Місцеві жителі повідомляють, що в деяких будинках через відсутність світла тепла немає ще з учорашнього ранку.

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці повернули водопостачання всім мешканцям.

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