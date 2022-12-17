В Броварах через вчорашні ракетні обстріли зупинили подачу тепла та води
Бровари через вчорашні обстріли залишилися без тепла та води.
Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
За його словами, руйнування енергооб’єктів призвело до знеструмлення водоочисних споруд. Тож у місті мусять призупинити послугу централізованого водопостачання.
Крім того, у Броварах знеструмлені котельні. Це означає, що централізоване теплопостачання наразі теж зупинили.
Фахівці Укренерго продовжують ремонтувати пошкоджені мережі.
– Нагадую, що питна вода доступна у п’яти бюветах міста (вул. Грушевського, Чорних Запорожців, Олімпійська, бульв. Незалежності, парк Приозерний). Усі бювети забезпечено генераторами, – зауважив мер.
Місцеві жителі повідомляють, що в деяких будинках через відсутність світла тепла немає ще з учорашнього ранку.
Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці повернули водопостачання всім мешканцям.