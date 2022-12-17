В Одесі повернуть графік відключення світла: у ДТЕК сказали коли
В Одесі з наступного тижня запроваджують новий графік стабілізаційних відключень світла через складну ситуацію з енергосистемою після масованих ракетних атак.
Про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі. У повідомленні йдеться, що оновлений графік дасть можливість споживачам орієнтуватися, коли в оселі очікувати електрику та в який час її точно відключатимуть.
Графік обіцяють опублікувати на офіційних сторінках компанії наступного тижня. Він складатиметься з трьох категорій:
- періоди, коли наявність світла гарантовано;
- відключення може відбуватися для збалансування енергосистеми;
- світло відключатимуть, якщо дисбаланс в енергосистемі ще більше збільшуватиметься.
На початку наступного тижня оператор системи розподілу почне застосовувати графік в тестовому режимі.
Після серії ракетних ударів в Україні ситуація з енергосистемою залишається складною. Через значний дефіцит потужності щоденно відбуваються відключення світла.
Одеситів закликають не вмикати одночасно всі електричні прилади після повернення світла, оскільки перевантажує мережі вдвічі, а в 70% випадків призводить до аварій.