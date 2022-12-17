Війна в Україні може розтягнутися на місяці чи роки – Politico

Грудень, 17 в 14:32

Західні політики та дипломати вважають, що переговорів між Росією та Україною може не бути ще кілька місяців чи років.

Окрім цього, як пише видання Politico, вони висловлюють припущення, що війна в Україні може перетворитися на заморожений конфлікт.

Зазначається, що незмінно високі ціни на енергоносії, скорочення запасів зброї та снодійна економіка підживлюють балачки про те, що деякі союзники України можуть натиснути на країну, щоб Київ хоча б розпочав діалог із ворогом.

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Та журналісти наголошують, що насправді це не так. Україна та Росія, схоже, рухаються до потенційного глухого кута. Жодна зі сторін не бачить переваг у тому, щоб починати переговори на завершальній стадії військової операції.

— Чесно кажучи, поки я не бачу жодної перспективи для переговорів. Але головне зберегти цю можливість, – сказав глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.

Причини, через які переговори навряд чи розпочнуться невдовзі, різні. Диктатор Путін занадто глибоко зав’яз, щоб змінити курс – це може навіть означати його відсторонення від влади. Постійне постачання західної зброї також гарантує, що мотивовані українці зможуть продовжувати боротьбу.

Водночас, зазначає видання, в жодної зі сторін наразі немає ресурсів для швидкої перемоги, але обидві сторони бачать можливості для завоювання позицій в найближчі місяці. Це може означати багаторічний смертельний бій в Європі, який підніме глибокі питання про те, як Європа буде перебудовувати свою економіку і чи зможе вона продовжувати поставки.

— Я припускаю, що найбільш вірогідний сценарій — туманний, коли війна зайде в якийсь глухий кут або навіть перейде у фазу замороженого конфлікту. Я сумніваюся, що буде явна перемога однієї зі сторін, — сказав високопоставлений європейський дипломат.

Тема переговорів активно обговорюється у США та столицях Європи, але офіційні представники НАТО не бачать ситуації, яка б сприяла цьому.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS) Андреа Кендалл-Тейлор вважає, що навіть зміна влади у РФ може не стати вагомим чинником для припинення війни.

— Я не думаю, що війна може закінчитися з Путіним. Сумна реальність полягає в тому, що існує велика ймовірність того, що навіть лідеру, який прийде на зміну Путіну, також буде важко вивести Росію з війни, – зауважує вона.

Деякі європейські політики вважають, що підштовхнути Росію до мирних переговорів можуть народні бунти на тлі погіршення економіки під тиском санкцій та міжнародної ізоляції РФ. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкур, ключ до припинення війни лежить в кишенях російського народу.

Ще одним ключовим фактором, що визначає хід війни – і можливі майбутні переговори – це зброя. Україна значною мірою залежить від західної, зокрема американської, зброї. І її військові плани пов’язані з готовністю Білого дому продовжувати надавати оборонну допомогу.

За словами Кендалл-Тейлор, для повної перемоги українським військам потрібні більш сучасні системи озброєння, такі як артилерія більшої дальності.

Але західні уряди досі не готові надати Києву певні озброєння, побоюючись ескалації з РФ. Інші вважають, що втрата Криму може спровокувати Москву на застосування ядерної зброї, оскільки питання окупованого півострова є червоною лінію для Путіна.