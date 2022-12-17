Як працюватимуть пункти незламності по Україні: уряд затвердив порядок роботи
Фото: Урядовий портал
Пункти незламності на всій території України працюватимуть за єдиними стандартами. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 17 грудня.
Зокрема, на засіданні уряду затвердили порядок організації та роботи пунктів, які тепер функціонуватимуть цілодобово та сім днів на тиждень.
– Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв’язком, водою, засобами гігієни тощо, – вважає Шмигаль.
За його словами, українці отримають доступ до однакового набору послуг – це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.
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За останніми даними, наразі вже функціонує понад п’ять тисяч пунктів незламності. Прем’єр запевняє, що в Україні планують збільшити їхню кількість втричі.