Грудень, 18 в 22:05

Енергосистема України досі оговтується після масованих ракетних атак, яких енергооб’єкти зазнали напередодні. Енергокомпанії запроваджують погодинні графіки відключення світла по Україні, щоб споживачі могли організувати свій побут та зробити всі домашні справи.

Наразі дізнатися про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької та Чернівецької областей.

Водночас екстрені знеструмлення тривають у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та інших областях, водночас у Кіровоградській області, частині Херсонської області та в Одесі діють аварійні відключення світла.

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Харківська область – графік відключення світла

У регіоні діють планові вимкнення, які передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

На офіційному сайті Харківобленерго можна перейти за посиланням, обрати зі списку свій населений пункт, вулицю та будинок, після чого перевірити актуальний розклад відключення електропостачання.

У компанії попереджають, що для стабілізації системи можуть застосовувати аварійні обмеження, проте енергетики намагаються дотримуватися графіків.

Львівська область – коли відключать електрику

Місцеве обленерго завжди дотримується графіків відключення світла, попри ракетні удари по енергосистемі України. В області споживачів електрики поділили на три групи, яким у різні дні вимикають світло по чотири години.

Також кожної доби передбачаються зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково для запобігання аварій. Електроенергію стабільно надаватимуть двічі на добу по чотири години (загалом вісім годин на день).

Вінницька область – графік обмеження електропостачання

На Вінниччині намагаються відключати світло, згідно з актуальними графіками. На сайті Вінницяобленерго можна переглянути актуальний розклад.

На офіційному ресурсі доступна інформація, чи є заплановані відключення електрики за конкретними населеними пунктами та адресами, згідно затвердженого графіку.

Чернігівська область – коли не буде світла

Наразі на території Чернігівщини діють графіки у форматі “три через шість” через атаки по енергоструктурі 16 грудня. Тому в області є три черги з відповідними кольорами – жовтим, синім та зеленим.

Про приналежність до тієї чи іншої групи можна дізнатися на сайті Чернігівобленерго, зокрема, через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область – розклад відключення електрики

На Закарпатті діють погодинні графіки відключення світла, які можуть коригуватися у разі потреби збалансувати енергосистему, відсутність зв’язку для дистанційного керування обмеженням електрики (енергетикам доводиться вручну перемикати чергу) або під час повітряної тривоги.

Загалом у Закарпатській області функціонує розклад з трьома основними та однією додатковою чергою. Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті Закарпаттяобленерго.

Інші регіони

В інших областях також діють графіки вимкнення світла, як за розкладом, так і екстрені, які потрібні для запобігання аварій в енергосистемі України. Актуальну інформацію надають місцеві обленерго та ДТЕК.