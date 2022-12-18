Грудень, 18 в 9:38

Після дев’ятого масованого ракетного удару РФ в енергоситемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, тому всім обленерго доведені ліміти споживання.

Напередодні Рівненщина отримала 47% потреби в електричній енергії, у регіоні діють графіки планових відключень світла.

Як відбуватиметься відключення світла в Рівному 18 грудня 2022 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Графік відключення світла в Рівному

Виходячи з доведених Укренерго лімітів, Рівнеобленерго представило графіки планових відключень електроенергії на 18 грудня 2022 року для Рівного.

Споживачів поділили на дві групи. Для кожної групи зазначено орієнтовний час вимкнення:

І група – світло вимикатимуть з 23:00 – 03:00, з 07:00-11:00 та 15:00-19:00 ;

ІІ група – електроенергії може не бути з 03:00 – 07:00, з 11:00-15:00 та 19:00-23:00;

Переглянути, коли ваш будинок, будуть відключати від світла можна за посиланням.

Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів:

В Рівнеобленерго також наголосили:

оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;

які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему; графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;

– у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області; у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком . Також може змінюватися і тривалість відключень;

. Також може змінюватися і тривалість відключень; графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови.