Білий колір – приготуватися: у Львові оновили графіки відключення світла
У Львові, як і в інших містах України, тривають відключення електроенергії через ракетні удари РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Графік відключень можна знайти на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.
Станом на 18 грудня введено дві черги погодинних вимкнень (помаранчеві та білі клітинки у графіку, згідно з вашою групою), а також додатково застосовані аварійні вимкнення.
Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:
- зелений колір – електроенергія подається;
- помаранчевий колір – електроенергія відсутня;
- білий колір – можливе відключення в разі необхідності.
– Якщо в графіку відключень вказано Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.
Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.
Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики це роблять.
Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.