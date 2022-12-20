Грудень, 19 в 23:22

Після атаки іранськими дронами в Києві виникла надзвичайно складна ситуація в енергетиці, у результаті якої без стабільного електропостачання залишаються 10 котелень столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, енергетики і тепловики працюють цілодобово, щоб повернути опалення в оселі киян. Проте в 144 житлових будинках столиці можуть виникнути проблеми з теплопостачанням.

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Йдеться про будинки у Дарницькому, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах міста. Найближчі пункти обігріву до цих будинків розташовані за адресами:

вул. Жмеринська,22а, Територіальний центр;

вул. Жмеринська, 20, Середня загальноосвітня школа №215;

вул. Жмеринська, 34, Середня загальноосвітня школа №253;

вул. Жмеринська, 8, Спеціалізована школа №76;

вул. Євгена Харченка 23Б, школа І-ІІІ ступенів № 280;

вул. Колекторна, 4, Навчально-науковий Інститут №3 Національної академії внутрішніх справ (намет);

вул. Донецька, 25 школа №69;

вул. Ушинського, 32, школа №64;

вул. Преображенська, 17, школа №43;

просп. Лобановського, 6, ліцей №144;

вул. Шпака, 4, школа №82;

вул. Капніст, 10, Заклад дошкільної освіти №488;

вул. Шулявська 10-12, школа №102;

пров. Політехнічний, 3-А, Фаховий коледж Універсум.

Також додаткові пункти обігріву розгорнуть за адресами вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет) та на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

Кличко зауважив, що в Києві цілодобово працюють понад 430 пунктів обігріву.

Джерело: Віталій Кличко