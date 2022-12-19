Грудень, 19 в 21:31

Станом на вечір понеділка, 19 грудня, ситуація в енергосистемі України залишається складною, особливо в центральному регіоні та Києві.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Значні обмеження споживання електрики запроваджені в Києві, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях.

Зараз дивляться

– У центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай, – наголошується в повідомленні.

В компанії уточнили, що ремонтні бригади зараз роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення енергопостачання. І до кінця доби вівторка, 20 грудня, в Укренерго обіцяють збільшити рівень заживлення споживачів у центральному регіоні на 20-30%.

– Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Сподіваємося, що до кінця наступної доби нам вдасться підвищити рівень заживлення споживачів у регіоні на 20-30%, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, зранку 19 грудня у 10 областях України та Києві були запроваджені графіки аварійних відключень світла через складну ситуацію в енергосистемі.

Станом на вечір у Києві залишається значний дефіцит електрики: лише близько 20% населення столиці зі світлом.

Джерело: Укренерго