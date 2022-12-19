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Факти / Україна / Суспільство

У Києві значні проблеми з інтернетом після атаки дронами – NetBlocks

Юля Захарченко, редакторка стрічки
оплата в інтернеті
Фото: Pexels

У Києві спостерігаються сильні проблеми з інтернетом після масової атаки ударних дронів-камікадзе, які запустили російські окупанти по Україні вночі 19 грудня.

Про це повідомляє організація NetBlocks, яка стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом. За останніми даними, зараз у столиці фіксують серйозніші проблеми з доступом до інтернету, ніж після попередніх ударів армії РФ по Києву 16 грудня.

– Показники свідчать про погіршення зв’язку, енергопостачання у Києві та околицях після нічних атак російських безпілотників на цивільні об’єкти критичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Фото: NetBlocks

В організації NetBlocks розповіли, що вдень 19 грудня національний зв’язок у Києві перебував на рівні близько 50% від норми. Схожа ситуація спостерігалася після атаки 16 грудня, проте й тоді цей показник був трохи вищим.

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