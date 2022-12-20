Грудень, 20 в 21:29

У Києві ситуація із електропостачання майже не змінилася. Впродовж доби довелося відключати майже все місто, близько 1,1 млн користувачів.

Про це розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, киянам не варто розраховувати на графіки відключення світла, адже наразі Київ має потужність на 50% меншу необхідної, а з неї треба заживити критичну інфраструктуру.

Зараз дивляться

Сергій Коваленко наголосив, що зараз світло стабільно подається на критичну інфраструктуру; у Києві здебільшого є водо- та теплопостачання.

– Водночас диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча би на короткий час. Але є низка будинків, які не включалися від учорашнього ранку, – розповів Сергій Коваленко.

У місті Дніпро ситуація більш-менш стабільна. Енергетики намагаються максимально наблизитися до графіків відключення.

Гендиректор YASNO сподівається, що будуть гарні новини щодо енергопостачання міста.

Станом на вівторок, 20 грудня, на Київщині залишається критичною ситуація з електропостачанням. Без світла зараз 80% регіону.