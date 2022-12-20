Грудень, 20 в 11:33

Сьогодні оформити пенсійне посвідчення можна не виходячи з дому. Факти ICTV розкажуть, що потрібно для оформлення пенсійного посвідчення онлайн.

Які документи потрібні для оформлення пенсійного посвідчення онлайн

Оформити пенсійне посвідчення онлайн можна на сайті Пенсійного фонду. Для цього вам знадобляться такі документи:

паспорт;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

фото.

Перед подаванням документів необхідно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду. Для цього знадобиться електронний підпис.

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Як зробити електронний підпис

Щоб отримати електронний підпис, необхідно звернутися в один з Центрів сертифікації ключів, які працюють в різних підприємствах і держструктурах. Їх список можна перевірити в Центральному засвідчувальному органі.

Зараз отримати електронний цифровий підпис можна тільки за особистої присутності людини. Необхідні для цього документи можна зібрати і заповнити заздалегідь.

Вартість послуги в державних органах – від 96 грн, а в недержавних вона може сягати більше 200 грн. До речі, у Приватбанку ця послуга надається безкоштовно і отримати її можна у відділенні банку, або онлайн.

Для отримання електронного цифрового підпису вам знадобляться:

паспорт і його завірена копія (сторінки 1-6 та сторінки з адресою останнього місця реєстрації);

завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

платіжне доручення;

договір про надання послуг електронного підпису;

заява на формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису;

USB флеш-накопичувач або інший захищений носій.

Як додати документи на оформлення пенсійного посвідчення онлайн

Послуга подавання документів на оформлення пенсійного посвідчення онлайн є безкоштовною.

Для початку потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду, для чого використовується електронний підпис. Після цього вам необхідно відкрити електронний бланк замовлення і вказати документ, який ви хочете отримати.

Вас попросять заповнити необхідну заяву і додати до неї скан-копії зазначених документів. Статус заяви можна відстежувати в особистому кабінеті в графі Мої звернення.

Скільки оформляють пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення повинні оформити протягом 10 днів після подання відповідної заяви. Коли воно буде готове, ви отримаєте спеціальну електронну довідку або СМС-повідомлення.

Після цього доведеться відвідати сервісний центр, де вам видадуть пенсійне посвідчення. Для цього з собою треба буде взяти оригінали документів, які додавалися при складанні заяви.