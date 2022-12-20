Грудень, 20 в 17:06

Народна депутатка та голова партії Слуга народу Олена Шуляк попросила вибачення у пораненого захисника та подякувала усім воїнам, які сьогодні воюють за Україну.

Відповідну публікацію вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Шуляк підкреслила, що за 300 днів оборони від російського вторгнення, головне її почуття – безмежна вдячність українським воїнам.

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– Сьогодні кожна справа спрямована на одне: як підтримати, допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм впевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей та спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а й на фронті: у Куп’янську, Херсоні, а тиждень тому у Бахмуті, – написала вона.

За словами голови Слуги народу, саме на підтримку та допомогу військовим націлені реальні справи їхньої партії. Зокрема, безпосередня допомога військовим підрозділам та спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії.

– Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але на власні очі бачила як воно там, знаю з перших вуст. Якщо якісь мої вчинки або слова образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. Якщо це так було сприйнято – перепрошую. Я так само як усі українці, у вічному боргу перед військовими та волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя, – наголосила народна депутатка.

Зазначимо, що раніше українським інформаційним простором почала ширитися дискусія стосовно майбутньої містобудівної реформи, яку запускає ухвалений парламентом законопроєкт №5655. Однією з її ініціаторів стала Олена Шуляк, яка особисто приїхала до шпиталю, де лікується поранений воїн, з метою роз’яснити деталі документа та вирішити непорозуміння.

Згодом серед ЗМІ та блогерів виникли нові дискусії стосовно самого факту візиту.