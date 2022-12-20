Грудень, 20 в 7:00

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 9 місяців. За цей час мільйони українців стали вимушено переміщеними особами.

Одні, втікаючи від війни, знайшли прихисток за кордоном, інші – переїхали в більш безпечні регіони України та отримали статус ВПО.

Чи зміняться правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 грудня 2022 року – дізнавалися Факти ICTV.

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Про яку допомогу йдеться

Ще в березні 2022 року внутрішньо переміщеним особам, які залишили місце постійного проживання через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, почали виплачувати щомісячну допомогу від держави:

у розмірі 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю;

на кожну дитину або людину з інвалідністю; у розмірі 2 тис. грн на кожну іншу особу старше 18 років.

За березень-квітень грошову підтримку отримали усі біженці, які отримали статус ВПО. Втім, з травня правила змінились – уряд обмежив категорію українців, які отримують виплати. Ці зміни продовжують діяти і в грудні.

Нагадуємо, що до 1 грудня 2022 року ВПО можуть подати повторну заявку на отримання виплат до органів соціального захисту населення чи засобами поштового зв’язку. Повторні заяви прийматимуть за умови, що людина подала заявку на виплати через портал Дія до 30 квітня 2022 року та допомога їй не надійшла.

Хто продовжить отримувати виплати з 1 грудня 2022

У грудні 2022 року продовжує діяти перелік громад, мешканці яких отримують виплати. Загалом у списку зараз девʼять областей та 326 громад. Усі ВПО, які перемістились з цих територій, гарантовано отримають у грудні свої виплати.

Це мешканці:

Дніпропетровської – 10 громад; Донецької – 66 громад; Запорізької – 59 громад; Луганської – 37 громад; Миколаївської – 26 громад; Харківської – 56 громад; Херсонської – 48 громад; Сумської – 20 громад; Чернігівської областей – 4 громади.

Також на виплати можуть розраховувати ті українці, яким зруйнували або пошкодили житло. А от українці, які повернулися додому, втратять грошову підтримку від держави.

Продовжаться перевірки

Також у грудні працівники Нацслужби будуть вибірково обирати адреси, які українці зазначали під час оформлення ВПО, та перевірятимуть, чи справді там проживає ця людина.

За результатами проведення перевірки буде складатися акт – чи є людина на місці. Якщо переміщена особа повернулася додому та не повідомила про це, їй припинять нараховувати виплати.

Що робити, якщо не надійшли виплати

Не варто панікувати. Якщо ви підпадаєте під усі критерії отримувачів державної грошової допомоги, виплати обовʼязково надійдуть.

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа на підставі реєстру ВПО для виплати допомоги.

Відповідно, тільки-но Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки перераховують на картки своїх клієнтів ВПО.