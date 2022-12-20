Грудень, 20 в 0:05

Бахмут залишається найгарячішою точкою усієї лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного звернення.

– Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів, – зазначив Зеленський.

За словами президента, за час повномасштабної війни, Росія втратила на полі бою в Україні вже майже 99 тис. своїх солдатів.

– Заради чого? Відповіді Москва немає. І не буде. Вони ведуть війну і витрачають життя людей – інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, – і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе, – каже Зеленський.

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Зеленський подякував усім українським бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Марʼїнку, Кременський напрямкок та весь Донбас – регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія щоденно знищує.

Зеленський додав, що навіть така жорстокість не допоможе ворогу.

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