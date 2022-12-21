Грудень, 21 в 15:14

За останніми результатами опитувань порталів працевлаштування, понад 71% українців змінили сферу роботи або готові опанувати абсолютно нову для себе професію. Крім того, важливим критерієм вибору є рівень зарплатні та можливість працювати віддалено.

В умовах війни, як показують дослідження ринку від асоціації ІТ Ukraine, індустрія ІТ показала себе як гнучка в період нестабільності у країні, а її експортна виручка навіть зросла на 10%. Водночас для своїх працівників майже половина компаній забезпечують умови роботи під час блекаутів, а левова частка роботодавців підвищать рівень зарплат до кінця року.

Розвиватися в онлайн-професії з будь-якого рівня цілком можливо, як переконують спеціалісти. І далеко не завжди для такої роботи потрібно мати попередню технічну освіту або досвід в ІТ. Разом з експертами проєкту Малої академії наук Cyber Future: 10 професій майбутнього ми створили добірку сучасних спеціалістів ІТ-галузі. Із фахівцями ми розібралися, як почати працювати в новій сфері з нуля та перейти в ІТ з іншої професії.

Зараз дивляться

Продакт-менеджери

Продакт-менеджери працюють над запуском і розвитком ІТ-продуктів (програм, застосунків, сайтів). Такі фахівці аналізують певний попит або проблему на ринку, дізнаються, що їх створює, і пропонують цифрові проєкти, які можуть це вирішити. Приміром, користувачам потрібен додаток для порівняння цін на товари в різних магазинах або застосунок, що допомагає знайти найдешевший рейс на автобус чи потяг.

Важливо те, що продакт-менеджери не просто ініціюють нові продукти, а керують процесом їх створення, просувають і вдосконалюють їх у подальшому. Це передбачає визначення цільової аудиторії продукту та її бажань, позиціонування проєкту та тестування різних стратегій його просування.

Заробіток:

початківці та спеціалісти середнього рівня — від $1 тис. до $6 тис.

фахівці з більш ніж 8-річним досвідом — від $6 тис. і більше.

З чого почати розвиток у професії, розповів Богдан Кіт — керівник продукту в компанії Tumblr і співзасновник благодійного фонду Коло:

– Для початку потрібна якісна англійська, розвинені комунікаційні навички та вміння візуально оформлювати свої ідеї (почніть з опанування базової програми PowerPoint). У цій роботі потрібно постійно бути в пошуку нового, знати актуальні фішки ще до того, як про них дізнаються інші. І ще важливо бути готовими “продавати” свої ідеї замовникам. Здобути такі навички можна на курсах. Школи професійного навчання та масові відкриті онлайн-курси (на кшталт Сoursera) є найпопулярнішими способами отримати спеціалізовані знання для роботи в технологічному секторі. Почати працювати вже можна з конкретної ІТ-компанії — таких вакансій багато, зокрема є й місця для молодших спеціалістів і стажування. Інший шлях — запустити свій стартап і просувати його та створювати продукти під свої цілі. Крім цього, стати продакт-менеджерами досить легко після переходу з іншої суміжної сфери в ІТ, сфери комунікацій чи керівникам інших проєктів.

Фахівці з кіберзахисту

Такі спеціалісти перевіряють інформаційні системи на вразливість, зокрема до зламу та перевантажень мережі через атаки, розпізнають зовнішні втручання та розуміються на базах даних (SQL). Також серед завдань фахівців із кіберзахисту — розробка та поширення засад кібергігієни, тобто правил безпечної поведінки в інтернеті, та захист особистих даних замовників від хакерів.

Обсяг витрат на кіберзахист компаній у світі з 2017 до 2021 року сягнув 1 трлн доларів США, як стверджують фахівці галузі. Нові хвилі попиту на ринку професії спричинила і війна Росії проти України, зокрема інформаційна.

Заробіток: у середньому $1500-2400 на місяць.

Які навички потрібні на старті роботи у цій сфері, поділився Демид Майорников — фахівець із кіберзахисту, СЕО та співзасновник стартап-компанії SEKURNO:

– Людей у нас бракує — цей ринок дуже відкритий. Найбільше потрібні фахівці з прописування кодів для захисту систем. Найперше для цієї роботи треба розібратися, як працюють онлайн-мережі та як крізь них передається інформація. Кіберфахівці мусять точно знати, де і в якому місці мережі в неї є точки входу для зламу, аби знайти цю точку і потім захистити. Тут важливе вміння мислити абстрактно. Крім цього, знадобляться знання побудови роботи браузера, і лише тоді пораджу програмування. Воно насправді не на першому місці. А от що особливо важливо — це знання англійської. Буде простіше починати з технічною освітою. Втім, її відсутність не вирок. Кожну з навичок ви можете опанувати на навчальних курсах, навіть безкоштовних, — таких багато.

Фахівці в роботі зі штучним інтелектом (АІ-спеціалісти)

АІ-спеціалісти займаються впровадженням моделей штучного інтелекту, зокрема в бізнес-процеси, щоб ті ставали автоматизованими. Приміром, розроблений алгоритм у банківській сфері дозволяє менеджерам компанії оперативно отримати фінансовий підрахунок на основі наявних даних.

Так само завдяки моделям штучного інтелекту в кілька кліків можна спрогнозувати діяльність бізнесу або його окремих проєктів. Це дозволяє перевірити рентабельність або фінансову модель загалом. Це робота з точними науками: математикою, поведінковою економікою і наукою даних (Data Science). Крім того, саме ця професія потребує навичок програмування.

Заробіток:

на початку — до $1 тис. на місяць;

досвідчений Data Scientist — $5 тис. і більше.

Антон Бочаров — спеціаліст з Data Science, засновник та ексдиректор стартапу IntelSoftTechnologies — дав практичні поради, що потрібно опанувати для початку роботи з технологіями даних.

– Я раджу почати з вивчення основ статистики та матаналізу. На YouTube зараз багато відео на цю тему. Дуже раджу канал StatQuest. Втім, він англомовний, як і більшість якісних у цій сфері, тож англійська – маст хев. Почати знайомство з дата-аналізом можна з проходження безкоштовного курсу Machine Learning на Coursera. Крім цього, потрібні базові курси з основ програмування на Python чи R. Раджу спробувати себе у змаганнях на Kaggle (платформа для змагань з аналітики, — Ред.) — це дуже мотивує, — розповідає Антон Бочаров.

UI/UX-дизайнери

Це креативні спеціалісти, які розробляють зовнішній вигляд сайтів і застосунків так, щоб вони були доступними та зручними для користувачів. Такі дизайнери підбирають форми та кольори інтерфейсу продукту та водночас роблять його не лише привабливим, а й функціональним. UI/UX-дизайнери перевіряють, чи всі кнопки та елементи в додатку працюють коректно, та чи комфортно ними користуватися. Заробіток: $60-120 за годину роботи (на місяць у середньому $800-2 тис.).

Які проєкти можуть стати найпершими для UI/UX-дизайнерів-початківців, нам розповіла Ліза Хлопкова — UI/UX-дизайнерка, власниця дизайн-стартапу VRpartments і блогерка.

– Відправною точкою є вивчення основних принципів UI/UX-дизайну, таких як юзабіліті, доступність і орієнтування на користувачів. Ви можете дізнатися про ці концепції самостійно за допомогою онлайн-курсів, навчальних посібників і книг. Найкращий спосіб стати успішними UI/UX-дизайнерами — це отримати практичний досвід, працюючи над реальними проєктами. Практикуйтеся під час навчання, навіть базового. Ви можете почати з роботи над власними проєктами, як-от редизайном вебсайту кав’ярні біля дому або створенням мобільного застосунку для улюбленого салону краси, — поділилася Ліза Хлопкова.

Фахівці радять стежити за медіаматеріалами про вебінженерію, Data Science, штучний інтелект, цифровий дизайн, оскільки всі зазначені професії динамічні в розвитку.