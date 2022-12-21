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Факти / Україна / Суспільство

Як відновити паспорт під час воєнного стану

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Паспорт
Фото: Instagram

Якщо ви втратили документи у воєнний стан, то вихід –  є. Їх можна відновити у відповідних структурах. Те саме стосується і відновлення українського паспорта.

Важливо, що якщо у вас при цьому немає довідки внутрішньопереміщеної особи, то проблем із виготовленням нового у вас не буде. Як відновити паспорт під час воєнного стану –  читайте в матеріалі.

Як відновити паспорт під час воєнного стану

  1. Для початку вам необхідно подати відповідну заяву в найближче відділення поліції.
  2. Після цього ви отримаєте підтвердження про реєстрацію.
  3. Вам необхідно відвідати або ДМС, або ЦНАП, або Паспортний сервіс.
  4. Із собою в одну із вищезазначених структур потрібно взяти документи.

Як відновити паспорт під час воєнного стану і які для цього потрібні документи

Паспорт

Фото – Instagram

Із собою обов’язково потрібно взяти:

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  • заяву про те, що ви хочете відновити паспорт;
  • спеціальний витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (якщо у вас вкрали паспорт в Україні);
  • квитанцію про те, що ви сплатили адміністративний збір або оригінал документа про те, що ви звільнений від такої сплати;
  • документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.

Оформлення паспорта відбувається у тій структурі, до якої ви звернулися (однак лише на території, підконтрольній Україні, де не ведуться активні бойові дії).

Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете звернутися в Мінреінтеграції за номером: +38 (096) 078-84-33.

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