Як відновити паспорт під час воєнного стану
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Якщо ви втратили документи у воєнний стан, то вихід – є. Їх можна відновити у відповідних структурах. Те саме стосується і відновлення українського паспорта.
Важливо, що якщо у вас при цьому немає довідки внутрішньопереміщеної особи, то проблем із виготовленням нового у вас не буде. Як відновити паспорт під час воєнного стану – читайте в матеріалі.
Як відновити паспорт під час воєнного стану
- Для початку вам необхідно подати відповідну заяву в найближче відділення поліції.
- Після цього ви отримаєте підтвердження про реєстрацію.
- Вам необхідно відвідати або ДМС, або ЦНАП, або Паспортний сервіс.
- Із собою в одну із вищезазначених структур потрібно взяти документи.
Як відновити паспорт під час воєнного стану і які для цього потрібні документи
Із собою обов’язково потрібно взяти:
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- заяву про те, що ви хочете відновити паспорт;
- спеціальний витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (якщо у вас вкрали паспорт в Україні);
- квитанцію про те, що ви сплатили адміністративний збір або оригінал документа про те, що ви звільнений від такої сплати;
- документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.
Оформлення паспорта відбувається у тій структурі, до якої ви звернулися (однак лише на території, підконтрольній Україні, де не ведуться активні бойові дії).
Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете звернутися в Мінреінтеграції за номером: +38 (096) 078-84-33.