Чи скасують комендантську годину в столиці на Новий рік – відповідь Київради

Грудень, 22 в 12:27

У Києві не планують масштабних святкувань на Новий рік через повномасштабну війну в Україну. Зокрема, у столиці діє комендантська година з 23:00 до 5:00.

– Режим комендантської години діятиме, тому не буде ніяких великих святкувань Нового року і Різдва у столиці, – заявив секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі українського телеканалу.

Проте нещодавно на Софійській площі запалили головну ялинку країни, щоб підтримати святковий дух у Києві, зазначає він. На думку Бондаренка, настрій свята у столиці з’являється, попри повномасштабну війну.

– 19 грудня на Софійській площі засвітилася головна ялинка України, наскільки це можливо в умовах дефіциту електрики. На новорічні свята масштабних святкувань не планується, – повідомляє він.

Секретар Київради зазначає, що адміністративні райони столиці встановлюють свої новорічні ялинки, які також не сяятимуть.

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Водночас бізнес встановлює свої ялинки, а деякі громадяни прикрашають ялинки в парках і скверах, тому Росії не вдасться вкрасти свята в українців.