Грудень, 22 в 18:51

Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі відновили електропостачання у семи населених пунктах області, які зазнали масованих обстрілів 21 грудня.

Наразі світло отримали 19 153 родин. Без електропостачання залишається ще близько 2,6 тис. сімей.

З огляду на постійну загрозу, аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі продовжують лагодити пошкоджені лінії та обладнання. Роботи проводять, щойно отримують дозвіл від ДСНС та ЗСУ.

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У ДТЕК наголошують, що відновлювальні роботи тривають, проте закликають населення помірно споживати електроенергію — вмикати прилади по черзі, максимально знизити споживання електрики в години пікових навантажень зранку з 07:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 22:00.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що енергосистему України можна буде стабілізувати до літа 2023 року, що дозволить припинити відключення світла.

Джерело: ДТЕК