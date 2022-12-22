Грудень, 22 в 9:09

22 грудня у Києві тривають екстрені відключення світла, тривалість яких неможливо регламентувати.

У КМВА наголошують, що ситуація з енергетикою у столиці важка. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам.

Енергетики прогнозують, що за найкращого сценарію на початку січня жителям Києва подаватимуть світло по 10 годин на добу.

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Щоб ознайомитися з новим графіком відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, ситуація залишається доволі напруженою, тому поки що столиця не може повернутися до чотиригодинних слотів.

Оновлені графіки кілька днів працюватимуть у тестовому режимі. – Якщо за вашою адресою будуть якісь неспівпадіння, пишіть колегам у приватні повідомлення. Я розумію, що нові графіки виглядають дещо складнішими, але їх наявність у поточних умовах – це можливість планувати. Схоже, така наша найближча нова реальність на якийсь час, доки ми не повернемося до обсягів генерації, які були до 23 листопада, – написав він.

Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня 2-3 відключення по 3-4 год.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.

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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.