Грудень, 22 в 16:12

Українці-військові, які отримали поранення під час війни на території України, мають право на грошові державні виплати.

Які виплати передбачені за поранення, як їх отримати та хто має на це право – дізнавалися Факти ICTV.

Які виплати передбачені за поранення в Україні та хто їх отримає

У випадку, якщо військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, він має право на кілька грошових виплат.

Зараз дивляться

Адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Діденко зазначає, що у разі поранення військовослужбовець може розраховувати на такі види виплат:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №168;

одноразова грошова допомога згідно зі ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975.

– Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії (пункт 1 КМУ від 28.02.2022 №168), – зазначає Діденко.

Розмір виплати за поранення

Експерт зазначає, щодо виплати одноразової грошової допомоги, то розмір такої виплати залежить від того, якими є наслідки отриманого поранення.

– Так, у разі отримання військовослужбовцем інвалідності, розмір виплат визначено пунктом Б част. 1 ст. 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей, – каже Діденко.

Розмір одноразової допомоги може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2022 році це 992 400 грн.

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2022 році це 992 400 грн. 300-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (744 300 грн у 2022 році).

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (744 300 грн у 2022 році). 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (620 250 грн у 2022 році).

– У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975, та може становити 70-кратного розміру (173 670 грн) або 50-кратного (124 050 грн) розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – додає адвокат.

Також розмір одноразової грошової допомоги залежить від:

окладу за військовим званням;

відсоткової надбавки за вислугу років;

посадового окладу для військовослужбовців за останньою посадою, яку вони займали на день втрати працездатності, а для осіб, звільнених зі служби, — на день звільнення.

Як отримати виплату за поранення

Адвокат Іван Ліберман зазначає, що це залежить від того, чи військовий пішов служити за контрактом, чи його мобілізували.

– Якщо військовий мобілізований, то це не дуже вигідна матеріальна позиція. Чому? Бо тут можна розраховувати лише на подальші прохання самого пораненого, аби йому виплачували ті, чи інші кошти. Тобто потрібно самостійно збирати усі документи або через свого представника чи адвоката. І таким чином добиватися компенсацій та виплат за поранення. Якщо ж особа служить за контрактом, то там усе прописано: і в самому контракті, і в законодавчій основі. Тому в суді дуже легко довести свою правоту, навіть, якщо людині не має адвоката. Однак в Україні діє безоплатна система правової допомоги, які безоплатно допомагають таким категоріям військових.

Ліберман додає, що мобілізованим потрібно виконати багато підготовчої роботи, аби отримати виплати за поранення.

Військовослужбовець, який має право на одноразову грошову допомогу у разі поранення чи інвалідності, має подати до органу Держприкордонслужби необхідні документи.

Документи, які потрібно подати:

заяву, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю;

копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі й місця реєстрації, документа про присвоєння ідентифікаційного номера.

Після подання заяви та усіх документів, керівник органу Держприкордонслужби подає Адміністрації Держприкордонслужби висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги та додає усі документи.

Висновок подається у 15-денний строк з дня реєстрації документів військового.

Своєю чергою, Адміністрація Держприкордонслужби приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги та надсилає його разом із зазначеними документами органові Держприкордонслужби для проведення такої виплати.

Потім Держприкордонслужба перераховує гроші на рахунок банку, який військовий зазначив під час реєстрації.

Виплата грошової допомоги за поранення здійснюється в порядку черговості надходження документів.

Якщо військовому відмовлять у наданні грошової допомоги, він отримає письмове повідомлення із зазначеними причинами.

Ліберман додає, якщо військовому відмовили у наданні виплат за поранення, він повинен звернутися до адвоката, а потім до суду.