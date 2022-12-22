Грудень, 22 в 10:33

Закарпаттяобленерго визначило прогнозовані години включення та відключення електроенергії на 22 грудня на території Закарпатської області у рамках лімітів, доведених до області НЕК Укренерго.

Наразі в регіоні діють три черги погодинних відключень і одна додаткова.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоби зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

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Відключення електроенергії на Закарпатті

Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.

Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у разі недотримання граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 22 грудня 2022 можна переглянути нижче або за посиланням.

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Перелік населених пунктів у рамках кожної черги доступний за посиланням.