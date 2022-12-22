Грудень, 22 в 14:02

В енергосистемі України досі є значний дефіцит електроенергії. Саме тому на території Закарпатської області продовжують діяти графіки відключення світла.

Наразі на Закарпатті діють три черги відключення електроенергії і ще одна додаткова черга.

В обленерго склали графік відключень для споживачів, проте наголошують, що фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у випадку недотримання граничних величин споживання.

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А ще енергетики обіцяють оперативно сповіщати населення про зміни у графіках відключень.

1 черга — 00:00-02:00 (включно), 07:00-11:00 (включно), 13:00-18:00 (включно), 20:00-00:00 (включно);

2 черга — 02:00-07:00 (включно), 09:00-14:00 (включно), 16:00-22:00 (включно);

3 черга — 00:00-01:00 (включно), 04:00-09:00 (включно), 11:00-16:00 (включно), 18:00-23:00 (включно);

Додаткова черга — 01:00-04:00 (включно), 08:00-13:00 (включно), 15:00-20:00 (включно), 22:00-00:00 (включно).

Графіки погодинних відключень світла в Ужгороді по кожній із черг можна дізнатися за посиланням.

Графіки погодинних відключень електроенергії у Закарпатській області запровадили із понеділка, 31 жовтня.

Джерело: Закарпаттяобленерго