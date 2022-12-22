Грудень, 22 в 16:07

З початком повномасштабної війни всім українським військовослужбовцям ЗСУ підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%. Окрім того, під час воєнного стану, їм також виплачується додаткова грошова винагорода, сума якої залежить від особливостей проходження служби.

Яку зарплату будуть отримувати українські військовослужбовці у 2023 році – дізнавалися Факти ICTV.

Що сьогодні отримують військові

З 1 березня 2022 року українські військові почали отримувати виплату, збільшену на 30%, яка передбачає щомісячні премії та збільшення надбавки за особливості проходження служби.

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Окрім того, під час дії воєнного стану військові отримують додаткову грошову винагороду у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн. Додаткові виплати передбачені постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року №168.

Відповідно, зараз грошові виплати військовослужбовців складаються з двох частин:

перша — це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо;

— це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо; друга — грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

Військовослужбовець, який не залучений до ведення бойових дій, отримує 30 тис. грн грошової винагороди на місяць, а військові, які беруть участь в активних бойових діях – 100 тис. грн.

– Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць, або приблизно 3 тис. грн на день, – пояснював міністр оборони Олексій Резніков ще у травні 2022 року.

Чи чекати на зміни зарплат у 2023 році

У 2023 році військовослужбовці будуть отримувати зарплати на тому ж рівні, як і в 2022-му.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України Федор Веніславський.

Веніславський також додав, що у 2023 році військовим продовжать виплачувати додаткову грошову допомогу та інші надбавки.

– З початком повномасштабної агресії усі військові формування збільшилися у своїй кількості. Мобілізація відбулася не лише до ЗСУ, а й до Державної прикордонної служби та інших складових. Тому говорити про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд ми можемо, – заявив він.

За словами Веніславського, оборонний бюджет України на 2023 рік передбачає 43% усіх видатків. Та цей бюджет має дві складові.

– Це заробітні платити та грошове утримання військовослужбовців, соціальні гарантії, пов’язані з пораненням і загибеллю військовослужбовців для родин. Друге – це військова техніка та озброєння, матеріально-технічне забезпечення, – сказав Веніславський.

Втім, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про збільшення виплат військовим у грудні 2022 року. За її словами, ситуація у грудні значно відрізняється від листопада 2022 року.

– Річ у тім, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань. Всі ці виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж у листопаді, – пояснила Ганна Маляр.

Маляр також повідомила, що станом на 14 грудня Міністерство оборони вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тис. грн) та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тис. грн). Чи залишать таку зарплату військовим у 2023 році – невідомо.

Втім, зрозуміло одне: зменшувати зарплату чи припиняти додаткові виплати військовим у 2023 році держава не планує.