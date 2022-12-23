Грудень, 23 в 21:27

Українська енергосистема продовжує оговтуватись від масованих ракетних ударів РФ. Ситуація з постачанням електроенергії залишається складною по всій території країни.

Щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні, у Києві та Київській області тривають екстрені відключення світла. У частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

У більшості регіонів України працюють планові графіки подачі електроенергії, тому обленерго оприлюднили розклад на наступну добу.

Зараз дивляться

Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Вінницької та Чернівецької областей.

Де та коли не буде світла 24 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Обленерго Харківської області дотримується графіків стабілізаційних вимкнень.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Одеська область

Після нещодавніх атак Росії по енергосистемі регіону, компанія ДТЕК Одеські електромережі запровадила стабілізаційні графіки на території області.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Львівська область

У регіоні продовжують діяти планові графіки, запроваджені Обленерго Львівщини.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго оновила черги в графіках вимкнень світла.

Оновлені черги планових відключень можна подивитись за посиланням.

Дізнатись відповідність між чергою, що буде знеструмлена, та адресою, де планується вимкнення світла, можна за цим посиланням.

Перегляд планових та аварійних відключень в особистому кабінеті та на сайті.

Дніпропетровська область

ДТЕК Дніпровські електромережі з 21 грудня запровадило оновлені графіки стабілізаційних відключень.

Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.

Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:

Білий колір на графіку означає, що світло є, і в цей період ДТЕК гарантує наявність світла;

на графіку означає, що і в цей період ДТЕК гарантує наявність світла; Сірий колір на графіку означає, що світла немає . Тому протягом цього періоду відключення будуть відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему;

означає, що . Тому протягом цього періоду відключення будуть відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему; Світло-сірий колір на графіку передбачає можливі відключення. У цей період відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. Рекомендується знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

Чернігівська область

Чернігівобленерго дотримується планових вимкнень світла у форматі “три через шість”.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

Обленерго Закарпаття запровадило графік погодинних вимкнень електроенергії. Втім, фактичні години включення/відключення можуть бути змінені у разі:

недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами області;

під час повітряної тривоги на території Закарпаття;

у разі відсутності зв’язку для дистанційного включення/відключення електроенергії, в результаті чого потрібен час для доїзду аварійних бригад до підстанцій;

на час, необхідний для проведення перемикань по зміні черг.

На 24 грудня прогнозовані години для трьох черг та однієї додаткової черги можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

Графіки Полтаваобленерго стосуються двох черг споживачів електроенергії.

У компанії зазначили, що 24 грудня, якщо дозволить споживання, відключатимуть лише основну чергу споживачів.

Ознайомитися з графіками в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Для Хмельницької області триває розподілення електроенергії між чотирма чергами, що поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Дізнатись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго на 24 грудня діють відповідно плану, встановленого 19 грудня.

Подача електроенергії розподілена, як і раніше, між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго триває робота графіків погодинних відключень світла, але в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Сумиобленерго дотримується стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги, а кількість годин із заживленими електроенергією будівлями залежить від температури навколишнього середовища.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Для зручності споживачів Черкащини Черкасиобленерго розробило онлайн-форму, за якою можна легко та швидко дізнатися графік відключення енергії за адресою споживача.

Для того, аби скористатись онлайн-формою, необхідно зайти в розділ Графіки погодинних відключень за цим посиланням та вказати адресу споживача.

Після внесення адреси сайт згенерує графіки погодинних відключень, які застосовано саме за адресою абонента.

Миколаївська область

На Миколаївщині та у Миколаєві й надалі діють графіки відключень світла, опубліковані очільником ОВА Віталієм Кімом.

Планові вимкнення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина дотримується розкладу планових вимкнень світла, що був запроваджений Чернівціобленерго.

Споживачі розподілені по 18 групах. Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Рівненська область

Рівнеобленерго розробило графіки стабілізаційних відключень, згідно з доведеними величинами потужності.

Дізнатись графіки вимкнень світла для Рівненської області можна за цим посиланням, коли ж графіки для міста Рівне дивіться за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Івано-Франківська, Волинська, Житомирська та Запорізька теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 24 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Волиньобленерго, Житомиробленерго та Запоріжжяобленерго.