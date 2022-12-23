Грудень, 23 в 15:59

З вечора п’ятниці, 23 грудня, до ранку суботи, 24 грудня, частина Києва залишиться без водопостачання. Йдеться про Подільський район столиці.

Про це попередили в пресслужбі підприємства Київводоканал. Відсутність води в кранах киян буде пов’язана з ремонтними роботами на одній із насосних станцій.

– Сьогодні вночі Київводоканал проводитиме аварійні роботи на одній із насосних водопровідних станцій. Тому з 23:00 23 грудня до 7:00 24 грудня очікується пониження тиску в мережах водопостачання з можливою відсутністю води на верхніх поверхах у частині Подільського району, – наголошується в повідомленні.

Відсутність водопостачання очікується на таких житлових масивах: Виноградар, Куренівка, Пріорка, Мостицький та Вітряні гори.

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Роботи здійснюватимуть у нічний час, щоб незручності для киян були мінімальними.

Мешканців столиці закликають за необхідності зробити запас води.

Як відомо, після нещодавніх обстрілів військ РФ у Києві виникли проблеми не лише з електрикою, а й з постачанням тепла та водопостачанням.

Станом на ранок 23 грудня в міській військовій адміністрації запевнили, що постачання води та тепла у всіх районах Києва відбувається в штатному режимі. Проте на верхніх поверхах багатоповерхівок можливий понижений тиск води.

Джерело: Київводоканал